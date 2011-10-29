Шахтер удержал перевес в игре с Александрией
18:43, 29 октября 2011Спорт
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Начался 15-й тур
Сыгран первый матч 15-го тура Чемпионата Украины по футболу
Александрия - Шахтер 2:3 (Старенький 24, Сидоренко 37 - Дентиньо 5, Виллиан 13, Тейшейра 34)
В 19.30 начнут матч в Харькове Металлист, занимающий второе место с 34 очками, и Ворскла, которая с 21 очком находится в плотной группе, претендующей на 4-ю позицию.
Завтра тур продолжат...
Заря (12) - Волынь (15)
Таврия (17) - Динамо (36)
Карпаты (11) - Днепр (21)
Арсенал (23) - Кривбасс (21)
...и завершат в понедельник
Оболонь (5) - Черноморец (14)
Металлург (19) - Ильичевец (15)
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