Шахтер удержал перевес в игре с Александрией

Сыгран первый матч 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

Александрия - Шахтер 2:3 (Старенький 24, Сидоренко 37 - Дентиньо 5, Виллиан 13, Тейшейра 34)

В 19.30 начнут матч в Харькове Металлист, занимающий второе место с 34 очками, и Ворскла, которая с 21 очком находится в плотной группе, претендующей на 4-ю позицию.

Завтра тур продолжат...

Заря (12) - Волынь (15)

Таврия (17) - Динамо (36)

Карпаты (11) - Днепр (21)

Арсенал (23) - Кривбасс (21)

...и завершат в понедельник

Оболонь (5) - Черноморец (14)

Металлург (19) - Ильичевец (15)