Украинского легкоатлета дисквалифицировали за допинг

Украинский копьеметатель Дмитрий КОСИНСКИЙ дисквалифицирован на два года за применение допинга. Положительный результат дала допинг-проба, взятая у спортсмена на командном чемпионате Европы в Стокгольме в июне 2011 года, передает Лента.ру.

Срок дисквалификации Д.КОСИНСКОГО будет отсчитываться с 19 августа 2011 года. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Какой именно запрещенный препарат использовал Д.КОСИНСКИЙ, не уточняется. Д.КОСИНСКИЙ должен был принять участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, однако теперь выступить на Олимпиаде он не сможет.

На соревнованиях в Стокгольме Д.КОСИНСКИЙ показал результат 81,29 метра и занял первое место. После дисквалификации украинца победителем признан россиянин Сергей МАКАРОВ.

Кроме украинца, дисквалификации получили марокканские бегуны Фуад Эль КААМ и Азиз ЛАБАБИ. Оба были уличены в применении допинга на соревнованиях в Турине в июне 2011 года. Марокканцы отстранены от спорта на шесть месяцев.