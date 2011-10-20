Украинские команды в Лиге Европы: на кого ставят букмекеры

Киевское "Динамо" является фаворитом в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы-2011/2012 против стамбульского "Бешикташа" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".

На победу украинской команды ставки принимаются как 1,67 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа турков оценивается коэффициентом 5,00 к 1. Ничейный результат - 3,75 к 1.

Также специалисты уверены в победе харьковского "Металлиста" над шведским "Мальме", принимая ставки на победу команды Мирона Маркевича с коэффициентом 1,91 к 1, в то время как выигрыш скандинавов видится им менее вероятным - 4,00 к 1. Ничейный результат - 3,40 к 1.

"Ворскле" предрекают поражение в выездном матче со "Стандардом". На победу бельгийцев ставки принимаются как 1,61 к 1, тогда как успех полтавчан оценивается коэффициентом 6,00 к 1. Ничья - 3,60 к 1.

Напомним, матч "Мальме" - "Металлист" состоится сегодня в 20:00, прямая трансляция на "2+2". В 22:05 в Киеве начнут свой матч "Динамо" и "Бешикташ" ("1+1"), в это же время в Льеже выйдут на поле "Стандард" и "Ворскла".

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