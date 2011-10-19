Фанаты Зенита прошлись маршем по Донецку

Болельщики питерского "Зенита" устроили масштабный марш в Донецке перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера".

Фанаты маршировали от площади Ленина до "Донбасс Арены". Гости громко пели песни, использовали большое количество пиротехники, было много флагов и визуально шествие питерцев было очень красивым.

Сами болельщики заявили, что их собралось миллион, однако по информации пресс-службы "Шахтера", ожидалось около пяти тысяч фанатов питерской команды.

Как отмечает ТСН, что схожие события Донецк еще не видел.