В Донецк согнали милицию из соседних городов

Донецкая милиция в связи с сегодняшним футбольным матчем «Шахтер» (Донецк) - «Зенит» (Санкт-Петербург) перешла на усиленный вариант несения службы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.

В сообщении отметили, что футбольный матч «Шахтер» (Донецк) – «Зенит» (Санкт-Петербург), который в рамках Лиги чемпионов состоится 19 октября на «Донбасс Арене», относится к категории повышенной сложности. Так, ожидается приезд в Донецк около 2,5 тыс. болельщиков гостевой команды.

Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан, в том числе и гостей города, милиция г. Донецка перешла на усиленный вариант несения службы.

В охране общественного порядка будет задействовано достаточное количество сотрудников милиции, в том числе 6 конных нарядов и 6 кинологов с собаками, а также личный состав ОВД соседних городов, подчеркнули в пресс-службе.