Результаты матчей 3-го тура Лиги чемпионов (группы A-D)
Завершились матчи 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах A-D.
Группа А
Манчестер Сити - Вильярреал 2:1
Наполи - Бавария 1:1
После трех туров: Бавария - 7 очков, Наполи - 5, Манчестер Сити - 4, Вильярреал - 0
Группа B
ЦСКА - Трабзонспор 3:0
Лилль - Интер Милан 0:1
После трех туров: Интер - 6 очков, ЦСКА - 4, Трабзонспор - 4, Лилль - 2
Группа C
Базель - Бенфика 0:2
Оцелул - МЮ 0:2
После трех туров: Бенфика - 7 очков, МЮ - 5, Базель - 4, Оцелул - 0
Группа D
Динамо Загреб - Аякс 0:2
Реал Мадрид - Лион 4:0
После трех туров: Реал - 9 очков, Лион - 4, Аякс - 4, Динамо - 0
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Сегодня 3-й тур будет сыгран в группах E-H.
Группа E. Челси (4) - Генк (1), Байер (3) - Валенсия (2)
Группа F. Олимпиакос (0) - Боруссия (1), Марсель (6) - Арсенал (4)
Группа G. Шахтер (1) - Зенит (3), Порту (3) - АПОЭЛ (4)
Группа H. Барселона (4) - Виктория (1), Милан (4) - БАТЭ (1)