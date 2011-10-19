Результаты матчей 3-го тура Лиги чемпионов (группы A-D)

Завершились матчи 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах A-D. Группа А Манчестер Сити - Вильярреал 2:1 Наполи - Бавария 1:1 После трех туров: Бавария - 7 очков, Наполи - 5, Манчестер Сити - 4, Вильярреал - 0 Группа B ЦСКА - Трабзонспор 3:0 Лилль - Интер Милан 0:1 После трех туров: Интер - 6 очков, ЦСКА - 4, Трабзонспор - 4, Лилль - 2 Группа C Базель - Бенфика 0:2 Оцелул - МЮ 0:2 После трех туров: Бенфика - 7 очков, МЮ - 5, Базель - 4, Оцелул - 0 Группа D Динамо Загреб - Аякс 0:2 Реал Мадрид - Лион 4:0 После трех туров: Реал - 9 очков, Лион - 4, Аякс - 4, Динамо - 0 *** Сегодня 3-й тур будет сыгран в группах E-H. Группа E. Челси (4) - Генк (1), Байер (3) - Валенсия (2) Группа F. Олимпиакос (0) - Боруссия (1), Марсель (6) - Арсенал (4) Группа G. Шахтер (1) - Зенит (3), Порту (3) - АПОЭЛ (4) Группа H. Барселона (4) - Виктория (1), Милан (4) - БАТЭ (1)

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