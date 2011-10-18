Футболист отправил арбитра в нокаут из-за красной карточки

Во время матча одной из низших лиг чемпионата Англии между "Реддич Юнайтед" и "Чешем Юнайтед" игрок "красных" Джош Маккензи отправил в нокаут арбитра игры, сообщает ТСН.

Макензи не понравилось, что судья показал ему красную карточку, поэтому разъяренный футболист подошел к рефери и ударил его так, что тот не смог продолжить матч.

После этого Маккензи стремглав убежал в раздевалку, а за ним погнались стюарды. Судья остановил игру после разговора с игроками, сказав, что не может в таком состоянии работать, и футболисты также ушли с поля. После чего на стадион вышла полиция, которая немедленно арестовала Маккензи.

После игры клуб дебошира выпустил заявление, в котором принес свои извинения: "Нам очень жаль, что такой инцидент имел место именно в нашей команде. Мы рады тому, что рефери пришел в себя после такого удара и сейчас с ним все в порядке".

Кроме того, руководство "Реддич Юнайтед" приняло решение в срочном порядке расстаться с футболистом, сообщив, что никогда этот игрок больше не будет выступать за эту команду.