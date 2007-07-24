Президент Польши назначил координатора Евро-2012 (фото)
17:38, 24 июля 2007Спорт
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Эльжбета Якубяк будет министром спорта
Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ назначил Эльжбету ЯКУБЯК на должность министра спорта и туризма Польши.
Как передает корреспондент УНИАН, до этого времени Э.ЯКУБЯК исполняла обязанности руководителя Кабинета президента Республики Польша. Э.ЯКУБЯК также будет координатором по подготовке к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.
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