Президент Польши назначил координатора Евро-2012 (фото)

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ назначил Эльжбету ЯКУБЯК на должность министра спорта и туризма Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, до этого времени Э.ЯКУБЯК исполняла обязанности руководителя Кабинета президента Республики Польша. Э.ЯКУБЯК также будет координатором по подготовке к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.