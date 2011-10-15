Яценюк: под прикрытием Евро-2012 идет масштабное расхищение

Лидер партии «Фронт Змін», народный депутат от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что под прикрытием подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине происходит масштабное хищение средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, Евро-2012 стал самым дорогим чемпионатом за всю историю его проведения. Стоимость подготовки Украины к Евро-2012 равняется объему средств, заимствованных нашей страной у Международного валютного фонда, добавил лидер партии «Фронт Змін».

«Я недавно встречался с одним иностранцем, и он мне сказал, что Украина действительно серьезная страна. На мой вопрос, он ответил, что мы стали вторые в мире по стоимости стадиона (Национального спортивного комплекса «Олимпийский» - УНИАН). На первом месте по стоимости - стадион в Нью-Йорке, который стоит 1,1 млрд. дол. «Олимпийский» обошелся в 1 млрд. дол., и это было не строительство стадиона с нуля, а его реконструкция», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, его иностранный собеседник констатировал, что Украина за последнее десятилетие стала страной номер один по количеству потраченных средств на один спортивный стадион.

«Но это, я убежден, не расходы, а расхищение средств», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.