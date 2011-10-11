Украинские боксеры установили мировой рекорд по количеству завоеванных золотых наград на чемпионате мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Государственной службы молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН.

По его словам, результат выступления украинских боксеров является уникальным, поскольку они не только показали лучший результат за историю выступлений сборной на мировом первенстве, но и побили мировой рекорд по количеству золотых наград, установленный в 1974 году командой Кубы, когда на чемпионате мира среди мужчин кубинцы завоевали три золотых медали.

На нынешнем чемпионате мира по боксу, который проходил с 22 сентября по 9 октября в Баку (Азербайджан), украинская сборная получила четыре золотых и одну серебряную медаль и заняла первое общекомандное место.

Золотые награды получили Василий ЛОМАЧЕНКО (категория до 60 кг), Тарас ШЕЛЕСТЮК (до 69 кг), Евгений ХИТРОВ (до 74 кг) и Александр УСИК (до 91 кг), серебряная медаль - у Дениса БЕРИНЧИКА (до 64 кг). С этим результатом украинцы оставили позади команды Кубы (2 золотых, 1 серебряная медали), Азербайджана (1 золотая, 1 серебряная), России (1 золотая, 2 бронзовые).

Также на этих соревнованиях украинские спортсмены завоевали шесть олимпийских лицензий на участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

За успешное выступление на чемпионате мира украинским боксерам было установлено вознаграждение в размере: 1 место – 50 тысяч гривен, 2 место – 35 тысяч гривен, 3 место – 25 тысяч гривен.