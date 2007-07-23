Результаты матчей второго тура Чемпионата Украины по футболу
09:14, 23 июля 2007Спорт
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Динамо сенсационно упустило победу
|”Динамо” — ”Арсенал” - 2:2
20 июля
"Таврия" - "Карпаты" - 2:1
Голы: Идахор, 50, 82 – Кобин, 20
21 июля
"Нефтяник-Укрнафта" - "Шахтер" - 0:3
Голы: Левандовский (52), Гладкий (54, 64)
"Заря" - "Металлист" - 3:2
Голы: Воробей, 9; Бровкин, 26; Буневчевич, 89 – Валяев, 51; Слюсар, 58
"Харьков" - "Днепр" - 1:2
Голы: Березовчук 63, Русол 16, Назаренко 64
"Кривбасс" - "Металлург" З - 0:1
Голы: Степаненко, 40
22 июля "Закарпатье" — "Ворскла" - 0:0
Нереализованный пенальти: Микуляк, 88 (вратарь)
"Динамо" — "Арсенал" - 2:2
Голы: Майкл, 34, 66 – Закарлюка, 43; Селезнев, 90
Матч "Металлург" (Д) - " Черноморец " состоится 25 июля
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