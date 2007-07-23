Результаты матчей второго тура Чемпионата Украины по футболу

Второй тур Чемпионата Украины, вышел очень интересным и интригующим. «Заря» неожиданно для многих в домашних стенах переиграла «Металлист», «Карпаты» проиграли второй матч к ряду, «Динамо» сенсационно упустило победу на 90-й минуте, Гладкий сделал свой первый дубль за «Шахтёр».

20 июля

"Таврия" - "Карпаты" - 2:1

Голы: Идахор, 50, 82 – Кобин, 20

21 июля

"Нефтяник-Укрнафта" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Левандовский (52), Гладкий (54, 64)

"Заря" - "Металлист" - 3:2

Голы: Воробей, 9; Бровкин, 26; Буневчевич, 89 – Валяев, 51; Слюсар, 58

"Харьков" - "Днепр" - 1:2

Голы: Березовчук 63, Русол 16, Назаренко 64

"Кривбасс" - "Металлург" З - 0:1

Голы: Степаненко, 40

22 июля "Закарпатье" — "Ворскла" - 0:0

Нереализованный пенальти: Микуляк, 88 (вратарь)

"Динамо" — "Арсенал" - 2:2

Голы: Майкл, 34, 66 – Закарлюка, 43; Селезнев, 90

Матч "Металлург" (Д) - " Черноморец " состоится 25 июля

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