Завтра в Киеве - праздничный фейерверк

Завтра, 21 июля, с 20.00 до 22.00 в связи с церемонией открытия I Европейских спортивных игр будет перекрыто движение транспорта на Михайловской площади в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, также на церемонии зрителей порадуют праздничным фейерверком.

В связи с перекрытием движения транспорта на Михайловской площади профильное столичное управление позаботится об эффективном графике работы пассажирского транспорта в это время на подъездах к месту торжеств.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 по 23 июля будут проходить первые Европейские игры по неолимпийским видам спорта.

На игры приглашены около 700 спортсменов, которые будут соревноваться в 15 видах спорта, а также 300 официальных представителей из различных стран мира.