В Киеве разрешат сфотографироваться с Кубком Лиги Чемпионов UEFA

С 30 сентября по 2 октября на Софийской площади в Киеве состоится спортивно-выставочное мероприятие «Турне Кубка Лиги Чемпионов UEFA», в рамках которого каждый желающий сможет сфотографироваться с кубком.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Кубок Лиги Чемпионов с 2009 года экспонируют в разных европейских городах. За это время его увидели уже более 230 тысяч болельщиков. На Софийской площади Кубок выставят в экспозиционной палатке.

На церемонии открытия мероприятия будут присутствовать известные мировые и отечественные спортсмены, представители Киевской городской государственной администрации, официальные представители UEFA и UniCredit (официальный спонсор Лиги). На протяжении трех дней болельщиков ожидает много интересных событий, среди которых: первенство города по футболу среди детско-юношеских спортивных школ, мастер-классы по футболу, розыгрыши призов, большое количество памятных подарков, мультимедийные эффекты, презентация коллекции футбольных реликвий и многое другое.

На больших видеоэкранах будут транслировать яркие моменты футбольных матчей. У гостей праздника будет возможность сфотографироваться с Кубком на память.

Вход на шоу Лиги Чемпионов бесплатный.

После Киева кубок будут выставлять в Донецке.