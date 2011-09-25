Элитная охрана наперегонки ищет взрывчатку, стреляет и лечит

В Крыму в г. Ялта при поддержке Президента Украины начался Чемпионат мира по многоборью телохранителей «Бодигард - 2011».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Управления государственной охраны Украины.

В приветствии главы государства участникам Чемпионата, которое на церемонии торжественного открытия огласил исполняющий обязанности постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Виктор ПЛАКИДА, отмечено, что проведение такого соревнования именно в Украине является безусловным свидетельством высокого международного признания нашей страны в уникальном виде спорта, проявлением взаимопонимания и сотрудничества между странами, что способствует обмену опытом и совершенствованию мастерства правоохранителей по обеспечению безопасности и профессиональной защиты.

Участие в Чемпионате принимают двадцать три команды из двенадцати стран, в частности, Австралии, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Киргизии, Молдовы, России, Румынии, США и Украины.

В пресс-центре отметили, что в состав иностранных и сборных украинских команд - Вооруженных сил, МВД и УГО Украины - вошли кадровые офицеры элитных спецподразделений и правоохранительных органов, которые ежедневно обеспечивают безопасность высших должностных лиц государств, известных политиков и простых граждан.

В программе соревнований – оказание первой медицинской помощи и эвакуация раненого, тактика и техника пешего сопровождения с выполнением приемов физической защиты; демонстрация приемов рукопашного боя; упражнения по стрельбе; преодоление полосы препятствий на автомобиле; а также оперативный технический осмотр автомобиля с целью выявления взрывчатых устройств.