Платини: Украина и Польша справились, мы довольны

Президент УЕФА Мишель Платини считает, что Украина и Польша справились с подготовкой к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Об этом он сказал, выступая в четверг на заседании исполнительного комитета УЕФА в кипрском городе Лимасоле, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С самого начала организация Евро-2012 была настоящим испытанием для Польши и Украины, и с этим испытанием они, безусловно, справились", - заявил Платини.

"Прогресс налицо. Ранее эти страны никогда не проводили у себя турниры подобного масштаба, поэтому мы оказывали им всяческую поддержку. Мы очень довольны и надеемся, что в 2012 году все будет в порядке", - отметил он.

"Больше всего нам не терпится увидеть захватывающие матчи с участием отличных игроков. Именно это и является главной целью Евро", - приводит слова Платини официальный сайт УЕФА.

26-27 сентября Украину с рабочим визитом посетит делегация руководства УЕФА во главе с Платини. В первый день они посетят Львов, Донецк и Харьков, а 27 числа - Киев.