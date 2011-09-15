Металлист сравнял счет и вышел вперед

23:36, 15 сентября 2011
Спорт
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Результаты Лиги Европы (группы G-L)

Завершились первые матчи группового раунда Лиги Европы УЕФА

Группа G

Алкмаар - Мальме 4:1

Аустрия Вена - Металлист 1:2 (Юн 7 - Гуэй 56, Шавьер 79 пен.)

Группа H

Брюгге - Марибор 2:0

Бирмингем - Брага 1:3

Группа I

Удинезе - Ренн 2:1

Атлетико - Селтик 2:0

Группа J

Маккаби Хайфа - АЕК Ларнака 1:0

Стяуа - Шальке 0:0

Группа K

Висла Краков - Оденсе 1:3

Фулхэм - Твенте 1:1

Группа L

Штурм - Локомотив 1:2

Андерлехт - АЕК 4:1

 

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