Металлист сравнял счет и вышел вперед
23:36, 15 сентября 2011Спорт
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Результаты Лиги Европы (группы G-L)
Завершились первые матчи группового раунда Лиги Европы УЕФА
Группа G
Алкмаар - Мальме 4:1
Аустрия Вена - Металлист 1:2 (Юн 7 - Гуэй 56, Шавьер 79 пен.)
Группа H Брюгге - Марибор 2:0
Бирмингем - Брага 1:3
Группа I
Удинезе - Ренн 2:1
Атлетико - Селтик 2:0
Группа J
Маккаби Хайфа - АЕК Ларнака 1:0
Стяуа - Шальке 0:0
Группа K
Висла Краков - Оденсе 1:3
Фулхэм - Твенте 1:1
Группа L
Штурм - Локомотив 1:2
Андерлехт - АЕК 4:1
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