Металлист сравнял счет и вышел вперед

Результаты Лиги Европы (группы G-L)

Завершились первые матчи группового раунда Лиги Европы УЕФА Группа G Алкмаар - Мальме 4:1 Аустрия Вена - Металлист 1:2 (Юн 7 - Гуэй 56, Шавьер 79 пен.) Группа H Брюгге - Марибор 2:0 Бирмингем - Брага 1:3 Группа I Удинезе - Ренн 2:1 Атлетико - Селтик 2:0 Группа J Маккаби Хайфа - АЕК Ларнака 1:0 Стяуа - Шальке 0:0 Группа K Висла Краков - Оденсе 1:3 Фулхэм - Твенте 1:1 Группа L Штурм - Локомотив 1:2 Андерлехт - АЕК 4:1

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