Тренер Кличко сказал, когда Виталий уйдет из бокса

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко завершит карьеру через два или три поединка. Об этом заявил тренер украинского боксера Фриц Здунек.

«Виталий проведет еще два или три боя перед тем, как завершить карьеру. Не думаю, что больше», — сказал немецкий тренер.

В 2005 году боксер уже уходил из профессионального спорта, однако в 2007-м объявил о возвращении на ринг. В ближайшую субботу Виталий Кличко, которому в июле исполнилось 40 лет, предстоит защищать титул чемпиона в поединке с поляком Томашем Адамеком. Бой пройдет на футбольном стадионе в польском Вроцлаве.

По мнению Здунека, украинцу не составит проблем одержать победу в предстоящем поединке, даже несмотря на мощную поддержу, которую Адамеку обеспечат домашние трибуны.

«Чтобы Виталий проиграл? Никогда. Морально и физически он настолько силен, что абсолютно исключено, чтобы что-то пошло не так», — сказал Ф.Здунек.

Виталий Кличко считает предстоящий поединок с польским боксером Т.Адамеком прекрасным тестом для Вроцлава и его стадиона накануне проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«Вчера я гулял по Вроцлаву и увидел прекрасный стадион, который полностью готов к поединку. Я даже осмотрел арену предстоящего боя с самолета. Очень рад, что стадион готов, а многие люди во всем мире будут наблюдать за боем. Надеюсь, что в контексте предстоящего Евро-2012 наш поединок на новом стадионе станет хорошим предисловием к тому, что нас ждет в Украине и Польше в следующем году», — сказал Виталий Кличко.

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