Шахтер подписал итальянского нападающего (фото)

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) подписал трехлетний контракт с итальянским нападающим Кристиано ЛУКАРЕЛЛИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Шахтера", сумма трансфера за 31-летнего бывшего футболиста итальянского клуба "Ливорно" составляет 8 млн. евро.

В пресс-службе уточнили, что подпись под соглашением между украинским и тосканским клубами была поставлена в Италии. Контракт вступает в силу с 16 июля 2007 года.

К.ЛУКАРЕЛЛИ провел в итальянской Серии А 246 матчей, забил 105 голов. Выступал за итальянские команды "Перуджа", "Козенца", "Падова", "Аталанта", "Лечче", "Торино" "Ливорно", а также испанскую "Валенсию".

В прошлом сезоне с 20 мячами стал вторым бомбардиром итальянского чемпионата.

За сборную Италии новичок "Шахтера" провел 4 матча, забил 1 гол.