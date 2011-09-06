Виталий Кличко: каждый бой может стать для меня последним

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко заявил, что каждый следующий бой может стать для него последним. Об этом Кличко-старший сказал на пресс-конференции, приуроченной к бою с поляком Томашем Адамеком.

"Я очень серьезно отношусь к Адамеку, потому что понимаю, что каждый бой может стать для меня последним", - сказал Кличко.

"А в субботу моя цель - доказать в очередной раз, что я по-праву владею своим титулом. Прошлый раз, как вы помните, Одланьер Солис сошел с дистанции уже в первом раунде, и я пообещал не касаться следующего соперника первые 9 минут.

Так вот - я передумал. К сожалению, для Томаша, которому советую не расслабляться. Свое обещание не трогать соперника первые три раунда я не буду сдерживать", - заявил Виталий.

Характеризуя поляка, Виталий заверил, что "Адамек очень непростой и быстрый соперник, он очень амбициозный и обладает отличной техникой... Томаш лучший боец, чем Дэвид Хэй, который является чемпионом мира по болтовне".

Также Виталий отметил, что Адамек является сильнейшим в мире боксером-супертяжем после братьев Кличко.

"Возможно, мы сможем быть друзьями после боя, но в субботу не будет никакой дружбы между Адамеком и Кличко, так как он хочет забрать мое - пояс WBC.

А станет ли Адамек номером один в мире, посмотрим. Но я уверяю, что горжусь тем, что у меня есть пояс, которым владели Мохаммед Али, Леннокс Льюис много других крупных бойцов. И я никогда не сдам этот титул. Только в одном случае потеряю его, если добровольно отдам федерации", - заключил Кличко-старший.

Напомним, что бой Кличко - Адамек состоится 10 сентября на футбольном стадионе во Вроцлаве.

ТСН