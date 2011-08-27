Украинская команда отправляется на знаменитый супермарафон по Сахаре

Команда украинских легкоатлетов заявила о намерении побороться за призовые места в 10-дневном марафоне «Des Sable», который уже в 27-й раз пройдет в песках Сахары в апреле 2012 года.

Об этом участники команды заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Как сказал капитан команды Игорь КУЧЕРЕНКО, его прошлогодний опыт участия в супермарафоне свидетельствует, что эти соревнования не похожи ни на одни другие в мире: за 10 дней при температуре до 53-55 градусов по Цельсию и песчаных бурях необходимо преодолеть 250 км, часть – по пескам и барханам, заранее не зная ни самой трассы, ни протяженности конкретных ее этапов.

Но главное – участникам марафона, которых в прошлом году было около 900 человек из десятков стран, приходится нести на себе на протяжении всего маршрута всю необходимую им амуницию, включая продукты питания. То есть в рюкзаке весом в 6-7 кг необходимо иметь недельный запас пищи, спальный мешок, одеяло, компас, зеркало (подавать сигналы), ракетницу (на экстренный случай) и прочие необходимые вещи, так как, по правилам соревнований, организаторы предоставляют атлетам только воду.

По словам президента Федерации легкой атлетики в Киеве Виктора ГРИНЮКА, этот Султанский марафон в Марокко является таким же престижным и популярным соревнованием в легкой атлетике, как «Формула-1» в автомире.

«Тут человек показывает себя на пределе своих возможностей, и мы хотим, чтобы спортсмены из Украины показали себя на самом высоком уровне», - отметил он.

«В то же время, федерация намерена придать этому делу методическое и спортивное звучание», - добавил В.ГРИНЮК.

Всего в команде Украины, которую тренирует Александр КУЗИН, четверо участников – И.КУЧЕРЕНКО, Леонид ШВЕЦОВ, Андрей СОЛОДОВНИКОВ и Юрий КЛИМ. Они считают, что имеют все шансы на победу.