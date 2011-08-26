Результаты матчей Лиги Европы

Завершились ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы

Динамо Бухарест - Ворскла 2:3 (Торже 45, Цукудян 90 - Янузи 37, Баранник 72, 78). Первый матч 1:2

Динамо Киев - Литекс 1:0 (Милевский 74). 2:1

Сошо - Металлист 0:4 (Соса 6, Кристальдо 11, 41, Тайсон 51). 0:0

Днепр - Фулхэм 1:0 (Шахов 22) 0:3

Карпаты - ПАОК 1:1 (Лукас 45 пен. - Балафакс 55) 0:2

Сегодня Ворскла, Динамо и Металлист узнают своих соперников в групповом раунде.

В жеребьевке группового этапа, которая пройдет сегодня в Монако, примут участие 38 победителей раунда плей-офф и 10 клубов, уступивших в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

В соответствии с рейтингом каждая из 48 команд будет посеяна в одну из четырех корзин. Клубы из одной национальной ассоциации будут разведены по разным квартетам. По окончании жеребьевки компьютер определит итоговое положение команд в группах, а с ним и очередность матчей дома и на выезде.

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Результаты остальных матчей

С крупным счетом выиграли

Шальке - ХИК 6:1 (0:2)

Алкмаар - Олесунн 6:0 (1:1)

ПСВ - Рид 5:0 (0:0)

Ренн - Црвена Звезда 4:0 (2:1)

Хапоэль Т-А - Экранас 4:0 (0:1)

Гимараэш - Атлетико 0:4 (0:2)

Бирмингем - Насьонал 3:0 (0:0)

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В двух встречах понадобился экстра-тайм

Партизан - Шэмрок Роверс 1:2 (1:1)

Динамо Тбилиси - АЕК 1:1 (0:1)

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Две команды победили благодаря голам на выезде

Янг Бойз - Брага 2:2 (0:0)

Зальцбург - Омония 1:0 (1:2)

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Московский Спартак вел в счете 2:0, но все же остался за пределами турнира. Алании двух забитых мячей также не хватило для общей победы. А вот Локомотиву помогли два гола из первой встречи

Спартак Москва - Легия 2:3 (2:2)

Алания - Бешикташ 2:0 (0:3)

Спартак Трнава - Локомотив 1:1 (0:2)

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Благодаря первой встрече прошли дальше

Газ-Метан - Аустрия 1:0 (1:3)

Спарта Прага - Васлуй 1:0 (0:2)

Панатинаикос - Маккаби Т-А 2:1 (0:3)

Рома - Слован Братислава 1:1 (0:1)

ЦСКА София - Стяуа 1:1 (0:2)

Рейнджерс - Марибор 1:1 (1:2)

Севилья - Ганновер 1:1 (1:2)

Андерлехт - Бурсаспор 2:2 (2:1)

Тоттенхэм - Хартс 0:0 (5:0)

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Начинали игру "с нуля"

АЕК Ларнака - Русенборг 2:1 (0:0)

Сьон - Селтик 3:1 (0:0)

Спортинг - Нордшелланд 2:1 (0:0)

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В остальных матчах

Работнички - Лацио 1:3 (0:6)

Сток Сити - Тун 4:1 (1:0)

ПСЖ - Дифферданж 2:0 (4:0)

Рапид Бухарест - Шленск 1:0 (3:1)

Хельсинборг - Стандард 1:3 (0:1)

Брюгге - Зестапони 2:0 (3:3)

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Матч Трабзонспор - Атлетик отменили, т.к. решением Федерации футбола Турции, одобренным УЕФА, Трабзонспор переведен в розыгрыш Лиги чемпионов вместо Фенербахче.