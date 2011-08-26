Результаты матчей Лиги Европы
Три украинских клуба - в групповом раунде
Завершились ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы
Динамо Бухарест - Ворскла 2:3 (Торже 45, Цукудян 90 - Янузи 37, Баранник 72, 78). Первый матч 1:2
Динамо Киев - Литекс 1:0 (Милевский 74). 2:1
Сошо - Металлист 0:4 (Соса 6, Кристальдо 11, 41, Тайсон 51). 0:0
Днепр - Фулхэм 1:0 (Шахов 22) 0:3
Карпаты - ПАОК 1:1 (Лукас 45 пен. - Балафакс 55) 0:2
Сегодня Ворскла, Динамо и Металлист узнают своих соперников в групповом раунде.
В жеребьевке группового этапа, которая пройдет сегодня в Монако, примут участие 38 победителей раунда плей-офф и 10 клубов, уступивших в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
В соответствии с рейтингом каждая из 48 команд будет посеяна в одну из четырех корзин. Клубы из одной национальной ассоциации будут разведены по разным квартетам. По окончании жеребьевки компьютер определит итоговое положение команд в группах, а с ним и очередность матчей дома и на выезде.
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Результаты остальных матчей
С крупным счетом выиграли
Шальке - ХИК 6:1 (0:2)
Алкмаар - Олесунн 6:0 (1:1)
ПСВ - Рид 5:0 (0:0)
Ренн - Црвена Звезда 4:0 (2:1)
Хапоэль Т-А - Экранас 4:0 (0:1)
Гимараэш - Атлетико 0:4 (0:2)
Бирмингем - Насьонал 3:0 (0:0)
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В двух встречах понадобился экстра-тайм
Партизан - Шэмрок Роверс 1:2 (1:1)
Динамо Тбилиси - АЕК 1:1 (0:1)
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Две команды победили благодаря голам на выезде
Янг Бойз - Брага 2:2 (0:0)
Зальцбург - Омония 1:0 (1:2)
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Московский Спартак вел в счете 2:0, но все же остался за пределами турнира. Алании двух забитых мячей также не хватило для общей победы. А вот Локомотиву помогли два гола из первой встречи
Спартак Москва - Легия 2:3 (2:2)
Алания - Бешикташ 2:0 (0:3)
Спартак Трнава - Локомотив 1:1 (0:2)
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Благодаря первой встрече прошли дальше
Газ-Метан - Аустрия 1:0 (1:3)
Спарта Прага - Васлуй 1:0 (0:2)
Панатинаикос - Маккаби Т-А 2:1 (0:3)
Рома - Слован Братислава 1:1 (0:1)
ЦСКА София - Стяуа 1:1 (0:2)
Рейнджерс - Марибор 1:1 (1:2)
Севилья - Ганновер 1:1 (1:2)
Андерлехт - Бурсаспор 2:2 (2:1)
Тоттенхэм - Хартс 0:0 (5:0)
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Начинали игру "с нуля"
АЕК Ларнака - Русенборг 2:1 (0:0)
Сьон - Селтик 3:1 (0:0)
Спортинг - Нордшелланд 2:1 (0:0)
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В остальных матчах
Работнички - Лацио 1:3 (0:6)
Сток Сити - Тун 4:1 (1:0)
ПСЖ - Дифферданж 2:0 (4:0)
Рапид Бухарест - Шленск 1:0 (3:1)
Хельсинборг - Стандард 1:3 (0:1)
Брюгге - Зестапони 2:0 (3:3)
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Матч Трабзонспор - Атлетик отменили, т.к. решением Федерации футбола Турции, одобренным УЕФА, Трабзонспор переведен в розыгрыш Лиги чемпионов вместо Фенербахче.