Результаты 7-го тура Чемпионата Украины по футболу
06:15, 22 августа 2011Спорт
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Лидеры забивают и выигрывают
Завершился 7-й тур Чемпионата Украины по футболу
Ворскла - Днепр 0:0
Шахтер - Ильичевец 3:0 (Эдуардо 51, Тейшейра 30, Селезнев 51)
Таврия - Карпаты 1:1 (Калиниченко 33, Лукас 78)
Металлист - Металлург 2:0 (Кристальдо 14, 35)
Динамо - Кривбасс 1:0 (Ярмоленко 50)
Напомним, что ранее сыграли...
Александрия - Оболонь 1:0 (Кабанов 73)
Черноморец - Волынь 0:0
Заря - Арсенал 0:3 (Кобахидзе 16, 53, Ковпак 62)
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Матчи 8-го тура назначены на...
26 августа
Металлург (4) - Александрия (7)
Волынь (11) - Оболонь (3)
27 августаКривбасс (10) - Заря (7)
Арсенал (12) - Таврия (11)
28 августа
Ильичевец (5) - Ворскла (11)
Днепр (9) - Динамо (17)
Черноморец (4) - Шахтер (19)
Карпаты (5) - Металлист (15)
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