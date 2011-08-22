Результаты 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

Лидеры забивают и выигрывают

Завершился 7-й тур Чемпионата Украины по футболу Ворскла - Днепр 0:0 Шахтер - Ильичевец 3:0 (Эдуардо 51, Тейшейра 30, Селезнев 51) Таврия - Карпаты 1:1 (Калиниченко 33, Лукас 78) Металлист - Металлург 2:0 (Кристальдо 14, 35) Динамо - Кривбасс 1:0 (Ярмоленко 50) Напомним, что ранее сыграли... Александрия - Оболонь 1:0 (Кабанов 73) Черноморец - Волынь 0:0 Заря - Арсенал 0:3 (Кобахидзе 16, 53, Ковпак 62) *** Матчи 8-го тура назначены на... 26 августа Металлург (4) - Александрия (7) Волынь (11) - Оболонь (3) 27 августа Кривбасс (10) - Заря (7) Арсенал (12) - Таврия (11) 28 августа Ильичевец (5) - Ворскла (11) Днепр (9) - Динамо (17) Черноморец (4) - Шахтер (19) Карпаты (5) - Металлист (15)

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