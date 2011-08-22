Результаты 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

06:15, 22 августа 2011
Спорт
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Лидеры забивают и выигрывают

Завершился 7-й тур Чемпионата Украины по футболу

Ворскла - Днепр 0:0

Шахтер - Ильичевец 3:0 (Эдуардо 51, Тейшейра 30, Селезнев 51) 

Таврия - Карпаты 1:1 (Калиниченко 33, Лукас 78)

Металлист - Металлург 2:0 (Кристальдо 14, 35)

Динамо - Кривбасс 1:0 (Ярмоленко 50)

Напомним, что ранее сыграли...

Александрия - Оболонь 1:0 (Кабанов 73)

Черноморец - Волынь 0:0

Заря - Арсенал 0:3 (Кобахидзе 16, 53, Ковпак 62)

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Матчи 8-го тура назначены на...

26 августа

Металлург (4) - Александрия (7)

Волынь (11) - Оболонь (3)

27 августа

Кривбасс (10) - Заря (7)

Арсенал (12) - Таврия (11)

28 августа

Ильичевец (5) - Ворскла (11)

Днепр (9) - Динамо (17)

Черноморец (4) - Шахтер (19)

Карпаты (5) - Металлист (15)

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