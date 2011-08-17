Шахтер заработал в еврокубках в семь раз больше Динамо

Европейский футбольный союз (УЕФА) обнародовал сумму призовых, которую заработали участники основной сетки Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2010/11. Это средства, которые были выручены за счет системы централизованного маркетинга и распределены между участниками турниров.

Среди украинских команд финансовым лидером является донецкий "Шахтер". "Горняки" заработали 21 миллион 288 тысяч евро. В частности 3,9 миллиона дончане получили за выход в турнир, 3,3 миллиона - за участие в групповом раунде, 4 миллиона - за результаты на групповом этапе (5 побед), 3,778 миллиона - от продажи маркетинговых прав, 3 миллиона - за участие в 1/8-й финала и 3,3 миллиона - за участие в четвертьфинале.

А киевское "Динамо" за участие в Лиге Европы получило 2,759 миллиона евро. Напомним, что киевляне дошли до четвертьфинала турнира.

Харьковский "Металлист", который дошел до 1/16 финала Лиги Европы, заработал 1,885 миллиона евро.

Наконец, львовские "Карпаты", которые сумели пробиться в групповой турнир Лиги Европы, заработали 1,172 миллиона евро.

Наиболее же в еврокубках заработали финалисты Лиги чемпионов - "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". Испанский клуб получил 51,25 миллионнов евро, а английский чемпион обогатился на 53,197 миллиона евро.

Победитель Лиги Европы "Порту" заработал 7,837 миллиона евро, а финалист "Спортинг Брага" - 4,528 миллиона. Больше получили испанский "Вильярреал" (9,048) и турецкий "Бешикташ" (8,463).

ТСН