Результаты матчей 6-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:49, 14 августа 2011Спорт
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Волынь не удержала крупный счет
Завершаются очередные матчи 6-го тура Чемпионата Украины по футболу
Волынь - Александрия 3:1 (Шиков 6, 55, Майкон 21 - Таргамадзе 85 пен.)
Ильичевец - Черноморец 1:1 (Ярошенко 66 пен. - Полянский 84 авт.)
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Напомним, что ранее уже сыграли
Арсенал - Динамо 0:2 (Шевченко 37 пен., Идейе 38)
Карпаты - Заря 2:1 (Лукас 41, 44 - Ощипко 38 авт.)
Днепр - Шахтер 1:3 (Калинич 81 - Адриано 6, Жадсон 45, Фернандиньо 58)
Оболонь - Металлист 3:3 (Пластун 11 пен., Мандзюк 57, Котенко 68 - Кристальдо 29, Шавьер 35, Пластун 78 авт.)
Кривбасс - Ворскла 0:0
Завтра тур завершат
Металлург (4) - Таврия (7)
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