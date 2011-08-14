Результаты матчей 6-го тура Чемпионата Украины по футболу

Волынь не удержала крупный счет

Завершаются очередные матчи 6-го тура Чемпионата Украины по футболу Волынь - Александрия 3:1 (Шиков 6, 55, Майкон 21 - Таргамадзе 85 пен.) Ильичевец - Черноморец 1:1 (Ярошенко 66 пен. - Полянский 84 авт.) *** Напомним, что ранее уже сыграли Арсенал - Динамо 0:2 (Шевченко 37 пен., Идейе 38) Карпаты - Заря 2:1 (Лукас 41, 44 - Ощипко 38 авт.) Днепр - Шахтер 1:3 (Калинич 81 - Адриано 6, Жадсон 45, Фернандиньо 58) Оболонь - Металлист 3:3 (Пластун 11 пен., Мандзюк 57, Котенко 68 - Кристальдо 29, Шавьер 35, Пластун 78 авт.) Кривбасс - Ворскла 0:0 Завтра тур завершат Металлург (4) - Таврия (7)

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