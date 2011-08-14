Гармаш «искренне кается»

На 23-й минуте матча "Арсенал" - "Динамо" (0:2) полузащитник Денис Гармаш получил красную карточку. Не совладав с эмоциями, футболист нагрубил арбитру встречи, о чем сейчас искренне жалеет.

В воскресенье днем Денис связался с редакцией Информационного отдела ФК "Динамо", попросив передать слова извинения.

"Я хочу попросить прощение у арбитра встречи, нашего тренера и болельщиков команды за свое поведение. И, прежде всего, извиниться перед партнерами по команде, которых очень подвел своим поступком. К счастью, он не сказался на результате поединка. Команда выиграла и завоевала необходимые три очка.

Я признаю, что поступил необдуманно и опрометчиво, готов понести за это любое наказание. Искреннее раскаиваюсь и обещаю, что подобного больше со мной не повторится."

Напомним, на послематчевой пресс-конференции Юрий Семин признал, что удаление было справедливим.

"Он парень несомненно одаренный, хорошо понимает футбол, но такие вот его действия... Помню, и в матче с "Аяском" это произошло, и теперь вот сегодня. Будем его воспитывать, разговаривать с ним, опять работать в этом направлении. Казалось, что все это уже в прошлом, но... Удалили его совершенно справедливо",- констатировал тренер.

Gazeta.ua