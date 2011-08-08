Результаты 5-го тура Чемпионата Украины по футболу

Три вчерашних матча завершили 5-й тур Чемпионата Украины по футболу

Динамо - Карпаты 2:0 (Шевченко 33, Вукоевич 54)

Шахтер - Кривбас 2:0 (Селезнев 43, Шевчук 47)

Ворскла - Арсенал 0:2 (Флореску 44, Шацких 45)

Обе команды, которые неожиданно вышла в лидеры первенства: Ворскла и Кривбасс, - потеряли темп и вернули пьедестал его привычным хозяевам. А уже в следующем туре померяются силами лично

После пяти туров таблицу возглавляют Шахтер, Динамо и Металлист.

Семь команд с 7-9 очками образовали середину первенства. Три клуба с 4-балльным заделом (Александрия, Металлург, Ильичивец) имеют ту общую черту, что добыли свою единственную победу еще в первом туре.

Напомним, что раньше в 5-м туре сыграли...

Таврия - Оболонь 0:0

Металлист - Александрия 2:1 (Кристальдо 40, Шавьер 77 - Гитченко 88)

Черноморец - Днепр 1:1 (Бурдужан 90+1 - Джулиано 43)

Заря - Металлург 1:0 (Чечер 90+3 авт.)

Ильичевец - Волынь 1:2 (Фомин 73 - Майкон 39, 44)

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Игры 6-го тура состоятся

12 августа Кривбасс (9) - Ворскла (9)

13 августа Арсенал (9) - Динамо (11)

Карпаты (1) - Заря (7)

Днепр (8) - Шахтер (13)

Оболонь (2) - Металлист (11)

14 августа

Волынь (7) - Александрия (4)

Ильичевец (4) - Черноморец (2)

15 августа

Металлург (4) - Таврия (7)