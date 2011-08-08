Результаты 5-го тура Чемпионата Украины по футболу
Впереди... Шахтер, Динамо, Металлист
Три вчерашних матча завершили 5-й тур Чемпионата Украины по футболу
Динамо - Карпаты 2:0 (Шевченко 33, Вукоевич 54)
Шахтер - Кривбас 2:0 (Селезнев 43, Шевчук 47)
Ворскла - Арсенал 0:2 (Флореску 44, Шацких 45)
Обе команды, которые неожиданно вышла в лидеры первенства: Ворскла и Кривбасс, - потеряли темп и вернули пьедестал его привычным хозяевам. А уже в следующем туре померяются силами лично
После пяти туров таблицу возглавляют Шахтер, Динамо и Металлист.
Семь команд с 7-9 очками образовали середину первенства. Три клуба с 4-балльным заделом (Александрия, Металлург, Ильичивец) имеют ту общую черту, что добыли свою единственную победу еще в первом туре.
Напомним, что раньше в 5-м туре сыграли...
Таврия - Оболонь 0:0
Металлист - Александрия 2:1 (Кристальдо 40, Шавьер 77 - Гитченко 88)
Черноморец - Днепр 1:1 (Бурдужан 90+1 - Джулиано 43)
Заря - Металлург 1:0 (Чечер 90+3 авт.)
Ильичевец - Волынь 1:2 (Фомин 73 - Майкон 39, 44)
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Игры 6-го тура состоятся
12 августа Кривбасс (9) - Ворскла (9)
13 августа Арсенал (9) - Динамо (11)
Карпаты (1) - Заря (7)
Днепр (8) - Шахтер (13)
Оболонь (2) - Металлист (11)
14 августа
Волынь (7) - Александрия (4)
Ильичевец (4) - Черноморец (2)
15 августа
Металлург (4) - Таврия (7)