Винница принимает европейский турнир по хоккею на траве

8-14 августа в Виннице пройдет европейский турнир по хоккею на траве «Трофи» при участии сборных национальных команд Австрии, Шотландии, Уэльса, Польши, Швеции, Беларуси, Чехии и Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в облгосадминистрации.

Европейская федерация по хоккею на траве избрала Винницу для проведения этого турнира, также на эту миссию претендовали Австрия, Польша и Чехия.

На мероприятие ожидают послов всех государств-участниц, среди приглашенных также Президент НОК Сергей БУБКА и председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль САФИУЛЛИН.

До проведения турнира в Виннице проведены реконструкции стадиона: введены в действие 4 дополнительных раздевалки, 2 судейских комнаты, установлены 1500 дополнительных мест для зрителей, оборудована крыша над зрительскими трибунами.

«Внимание к нашим гостям – это один из важных факторов успешного проведения чемпионата. Должна быть подчеркнутая приветливость, жизнерадостность, теплое отношение и улыбки. Мы должны показать свое гостеприимство, культуру, организованность, чтобы о нашем городе и области осталось хорошее мнение», - подчеркнул губернатор Николай ДЖИГА.