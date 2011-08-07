Динамо, Шахтер и Арсенал выиграли с одинаковым счетом

23:19, 07 августа 2011
Спорт
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Завершился 5-й тур

Сегодняшними матчами завершился 5-й тур Чемпионата Украины по футболу

Динамо - Карпаты 2:0 (Шевченко 33, Вукоевич 54)

Шахтер - Кривбасс 2:0 (Селезнев 43, Шевчук 47)

Ворскла - Арсенал 0:2 (Флореску 44, Шацких 45)

Напомним, что ранее сыграли...

Таврия - Оболонь 0:0

Металлист - Александрия 2:1 (Кристальдо 40, Шавьер 77 - Гитченко 88)

Черноморец - Днепр 1:1 (Бурдужан 90+1 - Джулиано 43).

Заря - Металлург 1:0 (Чечер 90+3 авт.)

Ильичевец - Волынь 1:2 (Фомин 73 - Майкон 39, 44)

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Игры 6-го тура состоятся

12 августа

Кривбасс (9) - Ворскла (9)

13 августа

Арсенал (9) - Динамо (11)

Карпаты (1) - Заря (7)

Днепр (8) - Шахтер (13)

Оболонь (2) - Металлист (11)

14 августа

Волынь (7) - Александрия (4)

Ильичевец (4) - Черноморец (2)

15 августа

Металлург (4) - Таврия (7)

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