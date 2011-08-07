Динамо, Шахтер и Арсенал выиграли с одинаковым счетом

Завершился 5-й тур

Сегодняшними матчами завершился 5-й тур Чемпионата Украины по футболу Динамо - Карпаты 2:0 (Шевченко 33, Вукоевич 54) Шахтер - Кривбасс 2:0 (Селезнев 43, Шевчук 47) Ворскла - Арсенал 0:2 (Флореску 44, Шацких 45) Напомним, что ранее сыграли... Таврия - Оболонь 0:0 Металлист - Александрия 2:1 (Кристальдо 40, Шавьер 77 - Гитченко 88) Черноморец - Днепр 1:1 (Бурдужан 90+1 - Джулиано 43). Заря - Металлург 1:0 (Чечер 90+3 авт.) Ильичевец - Волынь 1:2 (Фомин 73 - Майкон 39, 44) *** Игры 6-го тура состоятся 12 августа Кривбасс (9) - Ворскла (9) 13 августа Арсенал (9) - Динамо (11) Карпаты (1) - Заря (7) Днепр (8) - Шахтер (13) Оболонь (2) - Металлист (11) 14 августа Волынь (7) - Александрия (4) Ильичевец (4) - Черноморец (2) 15 августа Металлург (4) - Таврия (7)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter