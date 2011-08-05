Группа 1+1 выиграла тендер на трансляцию еврокубков

Каналы группы 1+1 - 1+1 и 2+2 - выиграли тендер на трансляцию самых престижных европейских турниров по футболу: Лиги Европы и Лиги Чемпионов УЕФА. В пакет также входит матч за Суперкубок УЕФА. Об этом руководство УЕФА заявило 4 августа.

"Каналы 1+1 и 2+2 будут транслировать хотя бы один матч Лиги Чемпионов в игровую неделю, а также лучшие моменты матчей. Матчи Лиги Европы с участием украинских команд, а также финал Лиги Европы будут показаны на канале 1+1", - сказано в заявлении УЕФА.

Права на трансляцию таких престижных игр впервые за 10 последних лет будут принадлежать не посредникам, а телеканалу напрямую. По словам Александра Ткаченко, генерального директора группы 1+1, каналы обеспечат трансляцию на максимально высоком техническом уровне. "Мы очень рады этой победе и благодарны УЕФА за их выбор", - прокомментировал Александр Ткаченко.