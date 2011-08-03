Результаты 3-го рвунда Лиги чемпионов УЕФА

Следующий раунд - с 16 по 24 августа

Сегодняшними матчами завершается 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА Рубин - Динамо Киев 2:1 (первый матч 2:0) Мальме - Рейнджерс 1:1 (1:0) Васлуй - Твенте 0:0 (0:2) Слован Братислава - АПОЕЛ 0:2 (0:0) Виктория Пльзень - Русенборг 3:2 (1:0) Цюрих - Стандард 1:0 (1:1) Висла Краков - Литекс 3:1 (2:1) Штурм - Зестапони 1:0 (1:1) Марибор - Маккаби Хайфа 1:1 (1:2) Динамо Загреб - ХИК 1:0 (2:1) Партизан - Генк 1:1 (1:2) Трабзонспор - Бенфика 1:1 (0:2) *** Напомним, что вчера сыграли БАТЭ - Экранас 3:1 (первый матч 0:0) Шэмрок Роверс - Копенгаген 0:2 (0:1) Панатинаикос - Оденсе 3:4 (1:1) Игры следующего раунда плей-оффа, согласно календарю, назначены на 16-17 и 23-24 августа.

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