Результаты 3-го рвунда Лиги чемпионов УЕФА

22:51, 03 августа 2011
Спорт
1979

Следующий раунд - с 16 по 24 августа

Сегодняшними матчами завершается 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА

Рубин - Динамо Киев 2:1 (первый матч 2:0)

Мальме - Рейнджерс 1:1 (1:0)

Васлуй - Твенте 0:0 (0:2)

Слован Братислава - АПОЕЛ 0:2 (0:0)

Виктория Пльзень - Русенборг 3:2 (1:0)

Цюрих - Стандард 1:0 (1:1)

Висла Краков - Литекс 3:1 (2:1)

Штурм - Зестапони 1:0 (1:1)

Марибор - Маккаби Хайфа 1:1 (1:2)

Динамо Загреб - ХИК 1:0 (2:1)

Партизан - Генк 1:1 (1:2)

Трабзонспор - Бенфика 1:1 (0:2)

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Напомним, что вчера сыграли

БАТЭ - Экранас 3:1 (первый матч 0:0)

Шэмрок Роверс - Копенгаген 0:2 (0:1)

Панатинаикос - Оденсе 3:4 (1:1)

Игры следующего раунда плей-оффа, согласно календарю, назначены на 16-17 и 23-24 августа.

 

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