Результаты 3-го рвунда Лиги чемпионов УЕФА
22:51, 03 августа 2011Спорт
1979
Следующий раунд - с 16 по 24 августа
Сегодняшними матчами завершается 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА
Рубин - Динамо Киев 2:1 (первый матч 2:0)
Мальме - Рейнджерс 1:1 (1:0)
Васлуй - Твенте 0:0 (0:2)
Слован Братислава - АПОЕЛ 0:2 (0:0)
Виктория Пльзень - Русенборг 3:2 (1:0)
Цюрих - Стандард 1:0 (1:1)
Висла Краков - Литекс 3:1 (2:1)
Штурм - Зестапони 1:0 (1:1)
Марибор - Маккаби Хайфа 1:1 (1:2)
Динамо Загреб - ХИК 1:0 (2:1)
Партизан - Генк 1:1 (1:2)
Трабзонспор - Бенфика 1:1 (0:2)
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Напомним, что вчера сыграли
БАТЭ - Экранас 3:1 (первый матч 0:0)
Шэмрок Роверс - Копенгаген 0:2 (0:1)
Панатинаикос - Оденсе 3:4 (1:1)
Игры следующего раунда плей-оффа, согласно календарю, назначены на 16-17 и 23-24 августа.
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