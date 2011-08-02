Результаты матчей Лиги чемпионов

23:39, 02 августа 2011
Спорт
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БАТЭ прошел в плей-офф

Завершились сегодняшние матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА

БАТЭ - Экранас 3:1 (первый матч 0:0)

Шэмрок Роверс - Копенгаген 0:2 (0:1)

Панатинаикос - Оденсе 3:4 (1:1)

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Остальные игры пройдут завтра

19.00 Рубин - Динамо Киев (2:0)

20.00 Мальме - Рейнджерс (1:0)

20.45 Васлуй - Твенте (0:2)

21.15 Слован Братислава - АПОЕЛ (0:0)

21.15 Виктория Пльзень - Русенборг (1:0)

21.15 Цюрих - Стандард (1:1)

21.30 Висла Краков - Литекс (2:1)

21.30 Штурм - Зестапони (1:1)

21.45 Марибор - Маккаби Хайфа (1:2)

21.45 Динамо Загреб - ХИК (2:1)

21.45 Партизан - Генк (1:2)

21.45 Трабзонспор - Бенфика (0:2)

 

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