Результаты матчей Лиги чемпионов
23:39, 02 августа 2011Спорт
2550
БАТЭ прошел в плей-офф
Завершились сегодняшние матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА
БАТЭ - Экранас 3:1 (первый матч 0:0)
Шэмрок Роверс - Копенгаген 0:2 (0:1)
Панатинаикос - Оденсе 3:4 (1:1)
***
Остальные игры пройдут завтра
19.00 Рубин - Динамо Киев (2:0)
20.00 Мальме - Рейнджерс (1:0)
20.45 Васлуй - Твенте (0:2)
21.15 Слован Братислава - АПОЕЛ (0:0)
21.15 Виктория Пльзень - Русенборг (1:0)
21.15 Цюрих - Стандард (1:1)
21.30 Висла Краков - Литекс (2:1)
21.30 Штурм - Зестапони (1:1)
21.45 Марибор - Маккаби Хайфа (1:2)
21.45 Динамо Загреб - ХИК (2:1)
21.45 Партизан - Генк (1:2)
21.45 Трабзонспор - Бенфика (0:2)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter