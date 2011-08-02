Результаты матчей Лиги чемпионов

БАТЭ прошел в плей-офф

Завершились сегодняшние матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА БАТЭ - Экранас 3:1 (первый матч 0:0) Шэмрок Роверс - Копенгаген 0:2 (0:1) Панатинаикос - Оденсе 3:4 (1:1) *** Остальные игры пройдут завтра 19.00 Рубин - Динамо Киев (2:0) 20.00 Мальме - Рейнджерс (1:0) 20.45 Васлуй - Твенте (0:2) 21.15 Слован Братислава - АПОЕЛ (0:0) 21.15 Виктория Пльзень - Русенборг (1:0) 21.15 Цюрих - Стандард (1:1) 21.30 Висла Краков - Литекс (2:1) 21.30 Штурм - Зестапони (1:1) 21.45 Марибор - Маккаби Хайфа (1:2) 21.45 Динамо Загреб - ХИК (2:1) 21.45 Партизан - Генк (1:2) 21.45 Трабзонспор - Бенфика (0:2)

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