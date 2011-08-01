На олимпийском фестивале украинцы завоевали 15 медалей

В Трабзоне (Турция) завершился ХІ летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, в рамках которого юные атлеты из 49 стран Европы соревновались в 9 видах спорта.

53 олимпийца представляли Украину в 6 видах спорта: легкой атлетике, плавании, дзюдо, спортивной гимнастике, теннисе и велоспорте, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

По итогам 5 дней соревнований украинские спортсмены завоевали 15 медалей, из которых 8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые.

В общекомандном зачете Украина заняла 3-е место.

***Европейские юношеские олимпийские фестивали (ЕЮОФ) – Олимпийские игры для юношей, соревнования наивысшего европейского уровня, которые проводятся под эгидой Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) каждые два года в неолимпийский год – зимой и летом в течение одного года.

В прошлом году на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале украинские спортсмены завоевали 13 медалей, из которых 2 золотые, 3 серебряных и 8 бронзовых. Тогда в неофициальном командном зачете среди 49 стран-участниц украинцы заняли 12-е место.