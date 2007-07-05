В Днепропетровске к Евро-2012 построят аквапарк
Вообще-то это чемпионат по футболу, но...
В Днепропетровске в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года будет построен первый в городе аквапарк.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время обсуждения мероприятий по подготовке к Евро-2012 в облгосадминистрации сообщил городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.
По его словам, на ближайшую сессию городского совета планируется вынести вопрос об отведении земельного участка площадью 45 га в левобережной части областного центра.
До сооружения аквапарка будет привлечена одна из известных немецких компаний.
И.КУЛИЧЕНКО отметил, что аквапарк с гостиничным комплексом рассматривается местным оргкомитетом по подготовке к Евро-2012 как одна из важных развлекательных зон для туристов, которые посетят Днепропетровск во время проведения матчей континентального чемпионата по футболу.