В Днепропетровске к Евро-2012 построят аквапарк

В Днепропетровске в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года будет построен первый в городе аквапарк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время обсуждения мероприятий по подготовке к Евро-2012 в облгосадминистрации сообщил городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

По его словам, на ближайшую сессию городского совета планируется вынести вопрос об отведении земельного участка площадью 45 га в левобережной части областного центра.

До сооружения аквапарка будет привлечена одна из известных немецких компаний.

И.КУЛИЧЕНКО отметил, что аквапарк с гостиничным комплексом рассматривается местным оргкомитетом по подготовке к Евро-2012 как одна из важных развлекательных зон для туристов, которые посетят Днепропетровск во время проведения матчей континентального чемпионата по футболу.