Результаты 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодняшними матчами завершился 4-й тур Чемпионата Украины по футболу

Кривбасс - Черноморец 1:0 (Бабатунде 30)

Карпаты - Ворскла 0:2 (Маркоски 3, Сачко 60)

Арсенал - Шахтер 1:1 (Мазилу 90+5 - Фернандиньо 11)

Набрав по 9 очков, Ворскла и Кривбасс заняли, соответственно, второе и третье место в таблице и приблизились к Шахтеру столь внезапно потерявшему в самом конце игры 2 очка и беспроигрышную серию. В следующем туре - встреча лидеров!

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Напомним, что ранее сыграли

Александрия - Таврия 0:0

Днепр - Ильичевец 3:0 (Чеберячко 45, 49, Олейник 60)

Металлург - Динамо 0:0

Оболонь - Заря 0:0

Волынь - Металлист 0:3 (Соса 45, Кристальдо 66, Клейтон 80)

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Игры 5-го тура назначены на

5 августа

Заря (4) - Металлург (4)

Ильичевец (4) - Волынь (4)

6 августа

Таврия (6) - Оболонь (1)

Металлист (8) - Александрия (4)

Черноморец (1) - Днепр (7)

7 августа

Шахтер (10) - Кривбасс (9)

Динамо (8) - Карпаты (1)

Ворскла (9) - Арсенал (6)