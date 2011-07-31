Результаты 4-го тура Чемпионата Украины по футболу
Ворскла и Кривбасс вошли в первую тройку
Сегодняшними матчами завершился 4-й тур Чемпионата Украины по футболу
Кривбасс - Черноморец 1:0 (Бабатунде 30)
Карпаты - Ворскла 0:2 (Маркоски 3, Сачко 60)
Арсенал - Шахтер 1:1 (Мазилу 90+5 - Фернандиньо 11)
Набрав по 9 очков, Ворскла и Кривбасс заняли, соответственно, второе и третье место в таблице и приблизились к Шахтеру столь внезапно потерявшему в самом конце игры 2 очка и беспроигрышную серию. В следующем туре - встреча лидеров!
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Напомним, что ранее сыграли
Александрия - Таврия 0:0
Днепр - Ильичевец 3:0 (Чеберячко 45, 49, Олейник 60)
Металлург - Динамо 0:0
Оболонь - Заря 0:0
Волынь - Металлист 0:3 (Соса 45, Кристальдо 66, Клейтон 80)
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Игры 5-го тура назначены на
5 августа
Заря (4) - Металлург (4)
Ильичевец (4) - Волынь (4)
6 августа
Таврия (6) - Оболонь (1)
Металлист (8) - Александрия (4)
Черноморец (1) - Днепр (7)
7 августа
Шахтер (10) - Кривбасс (9)
Динамо (8) - Карпаты (1)
Ворскла (9) - Арсенал (6)