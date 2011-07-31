Украина узнала соперников по отборочному раунду ЧМ-2014

В Рио-де-Жайнеро состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2014 года, результаты которой сообщает ФИФА на своем официальном сайте.

Украина попала в группу H, остальные участники которой выглядят приемлемо: Сан-Марино, Молдова, Польша, Черногория, - или по крайней мере интересно... Англия.

Результаты жеребьевки в зоне Европа

Группа A: Хорватия, Сербия, Бельгия, Шотландия, Македония, Уэльс

Группа B: Италия, Дания, Чехия, Болгария, Армения, Мальта

Группа C: Германия, Швеция, Ирландия, Австрия, Фарерские острова, Казахстан

Группа D: Нидерланды, Турция, Венгрия, Румыния, Эстония, Андорра

Группа E: Норвегия, Словения, Швейцария, Албания, Кипр, Исландия

Группа F: Португалия, Россия, Израиль, Северная Ирландия, Азербайджан, Люксембург

Группа G: Греция, Словакия, Босния-Герцеговина, Литва, Латвия, Лихтенштейн

Группа H: Англия, Черногория, Украина, Польша, Молдавия, Сан-Марино

Группа I: Испания, Франция, Белоруссия, Грузия, Финляндия

На чемпионат мира попадают победители групп. Еще четыре путевки на ЧМ-2014 от Европы в стыковых матчах разыграют восемь лучших сборных из числа занявших вторые места.