Олимпийскую заявку в Гватемале закончил Зальцбург

Австрийский Зальцбург во время 119-й сессии МОК, которая проходит в Гватемале, провел презентацию своей заявки на право стать столицей Олимпиады 2014 года.

Основной упор в заявке был сделан на то, что в Зальцбурге уже построено большинство объектов, которые могут принять крупнейшие соревнования в ближайшее время. Канцлер Австрии Альфред Гюзенбауэр, представляя заявку, подчеркнул, что месторасположение Зальцбурга в центре Европы дает городу большое преимущество в том плане, что для большинства болельщиков путешествие на Олимпиаду не станет обременительным в финансовом плане.

Отметим, что накануне открытия сессии МОК Гюзенбауэр резко отозвался о действиях российской делегации, которая организовала в Гватемале настоящий каток с помощью специальных холодильных установок, привезенных из России. По его словам, "если русские так обращаются с природой, в 30-градусную жару устроив каток, можно только представить, что они сделают с экологией Сочи".

Напомним, что Сочи первым из претендентов провел свою презентацию. Последним свою заявку представит южнокорейский Пхенчхан. Столица зимней Олимпиады станет известна 5 июля в 02:00 (время киевское), когда об этом объявит президент МОК Жак Рогге.

Лента.ру