Владимир Путин открыл презентацию олимпийской заявки России

Российская делегация на 119-й сессии Международного олимпийского комитета начала презентацию заявки Сочи на право проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Открыл презентацию президент России Владимир Путин. После Сочи свои презентации проведут другие кандидаты на Игры – австрийский Зальцбург и корейский Пхенчхан.

Презентации каждого из трех претендентов на Игры должны продолжаться не более часа.

По информации агентства АСИ "Весь спорт", кроме Путина на презентации должны выступить еще восемь человек: вице-премьер правительства России Александр Жуков; президент ОКР Леонид Тягачев, председатель правления и генеральный директор заявочного комитета "Сочи-2014" - Елена Аникина и Дмитрий Чернышенко, члены МОК для России - Виталий Смирнов и Александр Попов; олимпийские чемпионы Евгений Плющенко и Светлана Журова, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев.

Будут также представлены видеообращения мэра Сочи Виктора Колодяжного и трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

Подробности презентации держались в секрете, но известно, что Путин не принял участия ни в одной из репетиций.