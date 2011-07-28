Луческу говорит, что его шутку о женщинах не поняли

Наставник "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что он пошутил, сказав, что женщины не должны судить матчи, потому что они сентиментальны.

"Мое заявление было лишь шуткой, иронией. Скандал был раздут в Киеве. Журналист, который представил мои слова в той форме, которую я совсем не имел в виду, является бывшим работником "Динамо", а теперь он пишет для газеты "Спорт-Экспресс".

Я уважаю женщин и никогда бы не позволил себе сексистских высказываний. Я имел в виду тему профессионализма арбитров, а не их физиологию. Это была шутка, которая заключалась в том, что женщины более сентиментальны", - сказал Луческу.

Чемпион