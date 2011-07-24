Сегодня завершается 3-й тур Чемпионата Украины по футболу
15:25, 24 июля 2011Спорт
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Шахтер еще не терял очков
Сегодняшними матчами завершится 3-й тур Чемпионата Украины по футболу (в скобках набранные очки)
17.00. Ворскла (3) - Металлург (3)
19.00. Шахтер (6) - Карпаты (1)
19.30. Днепр (4) - Волынь (1)
Напомним, что ранее сыграли
Заря - Александрия 2:0 (Белый 68, Силюк 72)
Динамо - Оболонь 4:0 (Идейе 68, 85, Хачериди 77, Гусев 90+1)
Ильичевец - Кривбасс 1:3 (Петров 31 авт. – Федорчук 13, Самодин 76, Валеев 88).
Таврия - Металлист 0:0
Черноморец - Арсенал 0:3 (Ковпак 6, Шершун 14, Ковальчук 24 авт.)
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