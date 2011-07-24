Сегодня завершается 3-й тур Чемпионата Украины по футболу

Шахтер еще не терял очков

Сегодняшними матчами завершится 3-й тур Чемпионата Украины по футболу (в скобках набранные очки) 17.00. Ворскла (3) - Металлург (3) 19.00. Шахтер (6) - Карпаты (1) 19.30. Днепр (4) - Волынь (1) Напомним, что ранее сыграли Заря - Александрия 2:0 (Белый 68, Силюк 72) Динамо - Оболонь 4:0 (Идейе 68, 85, Хачериди 77, Гусев 90+1) Ильичевец - Кривбасс 1:3 (Петров 31 авт. – Федорчук 13, Самодин 76, Валеев 88). Таврия - Металлист 0:0 Черноморец - Арсенал 0:3 (Ковпак 6, Шершун 14, Ковальчук 24 авт.)

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