Сегодня завершается 3-й тур Чемпионата Украины по футболу

15:25, 24 июля 2011
Спорт
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Шахтер еще не терял очков

Сегодняшними матчами завершится 3-й тур Чемпионата Украины по футболу (в скобках набранные очки)

17.00. Ворскла (3) - Металлург (3)

19.00. Шахтер (6) - Карпаты (1)

19.30. Днепр (4) - Волынь (1)

Напомним, что ранее сыграли

Заря - Александрия 2:0 (Белый 68, Силюк 72)

Динамо - Оболонь 4:0 (Идейе 68, 85, Хачериди 77, Гусев 90+1)

Ильичевец - Кривбасс 1:3 (Петров 31 авт. – Федорчук 13, Самодин 76, Валеев 88).

Таврия - Металлист 0:0

Черноморец - Арсенал 0:3 (Ковпак 6, Шершун 14, Ковальчук 24 авт.)

 

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