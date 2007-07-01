Начинает работу 119-я сессия МОК

Тысячи иностранных гостей прибыли в гватемальскую столицу накануне открывающейся в воскресенье 119-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

В субботу вечером в Гватемалу, где 4 июля планируют объявить город-хозяин Олимпиады-2014, прилетел федеральный канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр. Ожидается прибытие президента Южной Кореи Но Му Хена. Российский лидер Владимир Путин прилетит в Гватемалу из США.

В эти часы начинает работу 119-й сессия Международного олимпийского комитета, в которой принимают участие делегаты из 111 стран.

В повестку дня включены такие вопросы, как утверждение новой программы зимних олимпийских видов спорта, тема допинга и выборы руководящих органов МОК.

Ожидается, что первое заседание продлится четыре часа, говорится в официальном сообщении МОК.

За право стать городом-хозяином Олимпиады 2014 борются российский Сочи, австрийский Зальцбург и корейский Пхенчхан.

Работа Международного олимпийского комитета продлится до субботы, 7 июля.