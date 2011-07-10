Результаты 1-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер - лидер

Завершились сегодняшние матчи 1-го тура Чемпионата Украины по футболу Шахтер - Оболонь 4:0 (Селезнев 11, Дентиньо 63, Мхитарян 83, Адриано 91) Динамо - Металлист 1:1 (Шевченко 17 - Клейтон 3) Черноморец - Металлург 0:1 (Пиззелли 46) Напомним, что ранее сыграли Ворскла - Александрия 0:1 (Таргамадзе 50) Кривбасс - Волынь 1:0 (Гринченко 17 автогол) Ильичевец - Карпаты 1:0 (Ярошенко 7) Таврия - Заря 3:1 (Идахор 55, Назаренко 67, Шиндер 72 - Мадоу 41 пен.) Завтра тур завершат Арсенал - Днепр

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