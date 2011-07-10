Результаты 1-го тура Чемпионата Украины по футболу
22:16, 10 июля 2011Спорт
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Шахтер - лидер
Завершились сегодняшние матчи 1-го тура Чемпионата Украины по футболу
Шахтер - Оболонь 4:0 (Селезнев 11, Дентиньо 63, Мхитарян 83, Адриано 91)
Динамо - Металлист 1:1 (Шевченко 17 - Клейтон 3)
Черноморец - Металлург 0:1 (Пиззелли 46)
Напомним, что ранее сыгралиВорскла - Александрия 0:1 (Таргамадзе 50)
Кривбасс - Волынь 1:0 (Гринченко 17 автогол)
Ильичевец - Карпаты 1:0 (Ярошенко 7)
Таврия - Заря 3:1 (Идахор 55, Назаренко 67, Шиндер 72 - Мадоу 41 пен.)
Завтра тур завершатАрсенал - Днепр
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