Результаты 1-го тура Чемпионата Украины по футболу

22:16, 10 июля 2011
Спорт
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Шахтер - лидер

Завершились сегодняшние матчи 1-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер - Оболонь 4:0 (Селезнев 11, Дентиньо 63, Мхитарян 83, Адриано 91)

Динамо - Металлист 1:1 (Шевченко 17 - Клейтон 3)

Черноморец - Металлург 0:1 (Пиззелли 46)

Напомним, что ранее сыграли

Ворскла - Александрия 0:1 (Таргамадзе 50)

Кривбасс - Волынь 1:0 (Гринченко 17 автогол)

Ильичевец - Карпаты 1:0 (Ярошенко 7)

Таврия - Заря 3:1 (Идахор 55, Назаренко 67, Шиндер 72 - Мадоу 41 пен.)

Завтра тур завершат

Арсенал - Днепр

 

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