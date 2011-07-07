Непобедимый американец заявил, что побьет братьев Кличко

Американский боксер Давид Родригес бросил вызов чемпионам мира в супертяжелом весе Владимиру и Виталию Кличко.

"Я готов драться с обоими. Никого не хочу обидеть, но предыдущие соперники братьев не имели особой угрозы. Чемберс хороший боксер, но он невысок и безударный. Питера отправил в нокаут Виталий в 2008-м. Чагаев тоже вроде неплохой боксер, но не отличается габаритами. Хэй пытался составить конкуренцию, но опять же уступал Владимиру в размерах. А вот я владею достаточными габаритами, чтобы нокаутировать обоих братьев!", - заявил американец мексиканского происхождения.

"Я настоящий тяжеловес и готов выйти на ринг против братьев. Обратитесь к моему промоутеру Зефа Рамиреса. Прятаться я не собираюсь, а вот вы будьте готовы к моему удару. Я собираюсь вернуть все чемпионские пояса в США", - отметил Родригес.

33-летний Родригес известен тем, что побил рекорд Майка Тайсона по количеству нокаутов в первом раунде. Давид провел на профессиональном ринге 35 боев. из которых 33 выиграл нокаутом.

В своем предыдущем поединке, состоявшемся 24 июня, Родригес уверенно победил боксера из Ямайки Оуэна Бека, отправив его в нокаут в третьем раунде.

ТСН