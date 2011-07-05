Игра «Динамо» - «Шахтер»: спиртное не будут продавать и в окружающих селах

Мэр Полтавы Александр МАМАЙ ввел однодневный мораторий на продажу спиртных напитков в связи с проведением сегодня футбольного матча за Суперкубок Украины между клубами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАМАЙ сообщил журналистам.

По его словам, запрет распространяется на весь город, а также на близлежащие села Полтавского района со стороны Харькова.

По словам городского головы, полтавские предприниматели от моратория убытков не понесут, они просто «недозароботают». Кроме того, пиво и слабоалкогольные напитки продавать будет разрешено, сказал А.МАМАЙ.

В целом же, «ничего страшного» в моратории мэр, по его словам, не видит.