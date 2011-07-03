Сербский теннисист выиграл Уимблдон

Сербский теннисист Новак ДЖОКОВИЧ разгромил соперника Рафаэля НАДАЛЯ в финале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии "Большого шлема" со счетом 6-4 6-1 1-6 6-3.

Как сообщает Би-Би-Си, за два сета Н.ДЖОКОВИЧ допустил всего 4 невынужденные ошибки при 20 активно выигранных мячах.

Н.ДЖОКОВИЧ впервые в карьере стал победителем Уимблдона. Ранее из турниров «Большого Шлема» ему покорялся только Australian Open (2008, 2011).

Призовой фонд турнира составил 1,1 млн. фунтов.