Сербский теннисист выиграл Уимблдон
19:59, 03 июля 2011Спорт
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Допустил всего 4 ошибки
Сербский теннисист Новак ДЖОКОВИЧ разгромил соперника Рафаэля НАДАЛЯ в финале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии "Большого шлема" со счетом 6-4 6-1 1-6 6-3.
Как сообщает Би-Би-Си, за два сета Н.ДЖОКОВИЧ допустил всего 4 невынужденные ошибки при 20 активно выигранных мячах.
Н.ДЖОКОВИЧ впервые в карьере стал победителем Уимблдона. Ранее из турниров «Большого Шлема» ему покорялся только Australian Open (2008, 2011).
Призовой фонд турнира составил 1,1 млн. фунтов.
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