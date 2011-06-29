В Тернополе хотят провести футбольные матчи среди болельщиков Евро-2012

Власти Тернополя хотят организовать и провести соревнование среди болельщиков команд-участниц чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель городского председателя Тернополя Леонид БИЦЮРА во время подведения итогов городского конкурса на лучшую бизнес-идею «Тернополь – Евро-2012».

Идея провести соревнования среди болельщиков, с которой выступил местный журналист Денис ЛУЧКА, заняла второе место на конкурсе, ее автор отмечен денежной премией.

«Организация такого соревнования привлечет внимание к Тернополю медийных структур, благодаря чему о нашем городе узнает еще больше людей. Кроме этого, такой чемпионат обеспечит приток туристов в город, причем на весь период Евро-2012, ведь матчи болельщиков можно проводить в те же дни, что и игры национальных команд», – отметил Д.ЛУЧКА, представляя свой проект.

Л.БИЦЮРА заметил, что управлению семьи, молодежи и спорта мэрии уже дано поручено разработать проект положения о проведении чемпионата по футболу среди болельщиков.

«В общем по каждому из представленных на конкурсе проектов профильные управления получили поручения по воплощению предложенных идей и их доработки в случае необходимости», – сообщил Л.БИЦЮРА.

По его данным, в общей сложности на конкурсе было представлено 8 проектов. Среди прочего, предлагается открыть в городе к Евро-2012 базу для катания на гидроциклах на Тернопольском озере, украинского фаст-фуда «Мак Ганнуся» с англоязычным персоналом и прилегающей фан-зоной, магазина сувенирной продукции на центральном стадионе города, создание клуба «Евро-2012», совершенствование сети банерной рекламы и предлагается очистить фасады города от частных объявлений.

В то же время на конкурсе победил проект, который ставит целью превратить Тернополь в столицу пчеловодства в Украине. Проектом предусмотрено производство такой неординарной продукции как медовый квас, капсул с пыльцой, жевательных подушечек на основе продуктов пчеловодства.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Тернополь был включен в официальный каталог УЕФА как город, где сможет тренироваться одна из команд-участниц Евро-2012.