В Сумах пройдет Чемпионат Украины по мотокроссу

В Сумах 2-3 июля состоится Чемпионат Украины по мотокроссу.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заместителя начальника областного управления по вопросам физической культуры и спорта Александра САЛАТЕНКО, соревнования будут проходить на мотоциклетной трассе «Чистые пруды» на Барановке. В них ожидается участие около 150 спортсменов из всех областей Украины и АР Крым.

Нынешний Чемпионат будет совмещать как детские, так и взрослые мотозаезды. Гонщики будут соревноваться за победу в пяти классах: «класс 50» - дети до 9 лет, «класс 65» - дети до 12 лет, «класс 85» - дети до 15 лет, «класс 125» - юноши от 15 до 18 лет и взрослые - «класс open».

«Сумская область имеет многолетний опыт и хорошие традиции мотокросса. Наши спортсмены – в числе первых в Европе. Трасса, на которой будут проходить соревнования, является одной из лучших в Украине, ее общая протяженность составляет 2200 метров», - отметил председатель Федерации мотоциклетного спорта Сумской области Анатолий БОРТНЯК.