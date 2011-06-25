Ахметов купил еще одного бразильца
17:19, 25 июня 2011Спорт
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Стоимость контракта - 4 млн. евро
Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) заключил пятилетний контракт с бразильским игроком Аланом ПАТРИКОМ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба.
Стоимость контракта 20-летнего полузащитника составила 4 млн. евро.
Новичок «Шахтера» - воспитанник футбольного клуба «Сантос», в составе которого провел 39 матчей, забил 7 голов. А.ПАТРИК также является игроком сборной Бразилии U-20. В его послужном списке также победы в Кубке Либертадорес (2011 год), чемпионате Южной Америки среди молодежных сборных U-20 (2011 год), чемпионате штата Сан-Паулу (2010 и 2011 гг.) и Кубке Бразилии (2010 год).
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