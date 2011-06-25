Ахметов купил еще одного бразильца

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) заключил пятилетний контракт с бразильским игроком Аланом ПАТРИКОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба.

Стоимость контракта 20-летнего полузащитника составила 4 млн. евро.

Новичок «Шахтера» - воспитанник футбольного клуба «Сантос», в составе которого провел 39 матчей, забил 7 голов. А.ПАТРИК также является игроком сборной Бразилии U-20. В его послужном списке также победы в Кубке Либертадорес (2011 год), чемпионате Южной Америки среди молодежных сборных U-20 (2011 год), чемпионате штата Сан-Паулу (2010 и 2011 гг.) и Кубке Бразилии (2010 год).