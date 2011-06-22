Новичок «Динамо» получил травму на тренировке

Нигерийский форвард донецкого "Металлурга" Фанендо Ади, который находится на смотре в киевском "Динамо", получил травму на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба динамовцев.

На одной из тренировок футболист неудачно ударил по мячу, получив микротравму передней поверхности бедра, что подтвердило медицинское обследование.

Тренер "Динамо" Юрий Семин сообщил, что Ади приехал на сбор не в лучших физических кондициях.

"Ему еще нужно было время. Теперь Фанендо поедет в Киев, где будет проходить курс лечения", - сказал Семин.

Напомним, что 21 июня "Динамо" сыграло первый контрольный матч. Киевляне обыграли вице-чемпиона Словакии "Сеницу" со счетом 2:1.

ТСН