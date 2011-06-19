В Тернополе забронированы все гостиницы

В Тернополе на время проведения чемпионата Европы по водно-моторному спорту, который состоится на Тернопольском озере 26-28 августа, забронированы все гостиницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ.

В целом городская власть ожидает, что в город приедут около 50 тыс. туристов.

«Все гостиницы в Тернополе с 26 до 28 августа уже забронированы», – отметил городской председатель.

Он напомнил, что в последний раз в Тернополе чемпионат международного уровня по водно-моторному спорту проходил в 1987 году.

«В этом году мы возобновляем это действо и обеспечим проведение подобных чемпионатов в Тернополе ежегодно», – пообещал С. НАДАЛ.

Он прибавил, что из городского бюджета на проведение чемпионата не выделено ни копейки. Городская власть обеспечивает лишь расселение судейского корпуса и общую организацию соревнований.

В целом в чемпионате Европы по водно-моторному спорту примут участие 50 команд. Как сообщил президент Национальной федерации водно-моторного спорта Украины Виктор ШЕМЧУК, про участие в соревнованиях уже заявили команды из 17-ти стран, в частности с Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Германии, Венгрии, России, Финляндии, Англии, Италии, Болгарии, Австрии.

«В Тернополе состоится два полноценных чемпионата. Один – молодежный, участниками которого будут спортсмены до 18 лет. В другом будут соревноваться взрослые профессиональные екстрималы. Пожалует в Тернополь и единственная девушка-спортсмен Анастасия ЛЫСЕНКО, которая победила в прошлом году на чемпионате мира», – рассказал В. ШЕМЧУК.

Он также заверил, что ни никакого экологического вреда пруда лодки не нанесут, поскольку все лодки имеют абсорбирующие ковры, а технические службы – абсорбирующие вещества на случай проливания масла на водный плес.