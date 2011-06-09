Моуринью побывал на базе "Динамо" под Москвой

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью побывал в российскую столицу с частным визитом.

Португалец посетил базу московского "Динамо", осмотрел инфраструктуру и пообщался с руководителями клуба. В пресс-службе не сообщили о целях визита Моуринью, замечает Би-би-си, сославшись на то, что общение с прессой лучшего тренера 2010 года по версии ФИФА не предусмотрено.

Президент «Динамо» Юрий Исаев рассказал «Спорт-Экспрессу": "Жозе был проездом в Москве, и мы воспользовались отличной возможностью с ним встретиться. Состоялся очень интересный разговор. Моуринью поделился своим опытом. Мы задали ему интересующие нас вопросы и получили на них ответы этого неординарного специалиста и профессионала с большой буквы. Получили истинное удовольствие от встречи".